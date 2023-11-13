В Вологде задержан подозреваемый в разбойном нападении на кассира магазина

В Вологде полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на кассира магазина.

В УМВД России по Вологодской области рассказали, что сотрудники ППС обнаружили злоумышленника, когда тот сжигал деньги на крыльце торговой точки.

"В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по г. Вологде обратился работник магазина, расположенного в 1 мкр ГПЗ-23. Мужчина рассказал, что несколько минут назад в торговый зал зашел неизвестный, воткнул нож в транспортировочную ленту у кассы, а потом под угрозой предмета, похожего на нож, потребовал выручку из кассы. Испугавшись, кассир отдала 7120 рублей. Однако неизвестный не сразу покинул магазин, а купил на похищенные деньги зажигалку. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали злоумышленника 1991 г.р., когда тот стоял рядом с магазином и сжигал деньги. Вологжанин сразу признался в преступлении, не сопротивлялся. Примечательно, что горожанин собрал с собой сумку с личными вещами, намереваясь сдаться полиции и отправиться в места принудительного содержания граждан", - сообщили в УМВД России по Вологодской области.

Следователем отдела полиции № 2 УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Его заключили под стражу.