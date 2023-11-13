Волейболистки «Северянки» одержали 2 победы в 4-х встречах 4-го тура Высшей лиги «А»

Игры прошли в Омске с 8 по 12 ноября. Череповчанки дважды обыграли «Тюмень», оба раза с одинаковым счётом 3:1. И два раза уступили местной «Омичке». В первой встрече «Северянке» удалось повести в счёте 2:1, взяв вторую и третью партию 28:26 и 25:20. Но затем уступили в четвертом сете 23:25, а на тай-брейке смогли набрать только 10 очков. 15:10 и 3:2 в матче в пользу омичек.

В заключительном матче тура череповчанкам удалось взять только один сет у омских волейболисток. «Северянка» проиграла с общим счётом 1:3.

«Тур был очень важным с турнирной точки зрения и сложным для команды, переживающей перемены. По итогам тура доволен самоотдачей, настроем, а уровнем волейбола только в первой игре с «Омичкой», победу в которой мы упустили из-за необязательных ошибок в простых ситуациях. В остальных играх мы не смогли продемонстрировать свою игру, пусть и одержали две победы над «Тюменью». Тур выявил и подтвердил проблемы, которые команде предстоит решать, в том числе и неигровые. Прошедшие игры чемпионата в очередной раз показали, что на попадание в финальную шестерку претендует плотная группа команд, о чем говорят неожиданные результаты», - подвел итоги тура для своей команды и. о. главного тренера «Северянки» Кирилл Павлов.

Череповчанки занимают 4 место в турнирной таблице Высшей лиги «А». Следующий тур «Северянка» проведет в Липецке, с 29 ноября по 3 декабря.



