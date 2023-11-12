Череповецкая «Северсталь» на выезде уступила казахстанскому «Барысу» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Череповчане открыли счёт на 17-й минуте матча, реализовав первое большинство. Никита Коростелёв забросил десятую шайбу за «Северсталь» в этом сезоне. В середине второго периода «Барыс» трижды поразил ворота Дмитрия Шугаева. Дважды наказав череповчан за удаления и ещё одну шайбу забросив в равных составах.

Третий период прошёл с преимуществом "жёлто-чёрных", но поразить ещё хотя бы раз ворота Эдварда Паскуаля они не смогли. А вот «Барыс» ещё раз побеспокоили Шугаева. Батырлан Муратов, главный герой матча для своей команды, у него в этот вечер 2+2 по системе гол+пас, установил окончательный счёт. 4:1 в пользу клуба из Астаны.

Для «Северстали» это поражение стало вторым подряд. Следующий матч "жёлто-чёрные" проведут 14 ноября, в Омске, против «Авангарда».