Вологодские паралимпийцы приняли участие во Всероссийских соревнованиях

[ Спорт ]

Вологодские паралимпийцы в первой декаде ноября приняли участие во Всероссийских соревнованиях

Дарья Макеева заняла 12 место на дистанции 100 метром брассом на Первенстве России по плаванию, среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), которое проходит в городе Раменское, Московской области, с 6 по 12 ноября. Также воспитанница Андрея Потапова замкнула ТОП-20 на дистанции 50 метров вольным стилем.

Антон Востриков вошел в десятку сильнейших на "Летних играх паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", которые прошли в городе Алексине, Тульской области. Антон Востриков занял 6 место в пауэрлифтинге, в весовой категории до 88 кг. Тренер Николай Борисович Балашов.

Теги:
паралимпийцы
 

Последние новости

Вологодские паралимпийцы приняли участие во Всероссийских соревнованиях
В Соколе на месте пожара обнаружено тело женщины
Билайн дарит 250 ГБ в своем облаке на месяц бесплатно всем новым пользователям
Русский сериал про школьный буллинг посмотрели уже 2 млн человек
57% российских пользователей Интернета сталкивались с кибербуллингом
В следующем году музей-заповедник Кириллова представит 23 выставочных проекта
В Черную пятницу клиенты Мегафона смогут бесплатно пользоваться интернетом
Известный пианист Денис Мацуев и другие музыканты выступят в Вологде
В Харовске работника чуть не убило ковшом экскаватора
В Вологде откроют библиотечный сад на Конева