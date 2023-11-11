Вологодские паралимпийцы приняли участие во Всероссийских соревнованиях

Вологодские паралимпийцы в первой декаде ноября приняли участие во Всероссийских соревнованиях

Дарья Макеева заняла 12 место на дистанции 100 метром брассом на Первенстве России по плаванию, среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), которое проходит в городе Раменское, Московской области, с 6 по 12 ноября. Также воспитанница Андрея Потапова замкнула ТОП-20 на дистанции 50 метров вольным стилем.

Антон Востриков вошел в десятку сильнейших на "Летних играх паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", которые прошли в городе Алексине, Тульской области. Антон Востриков занял 6 место в пауэрлифтинге, в весовой категории до 88 кг. Тренер Николай Борисович Балашов.