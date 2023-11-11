В Соколе на месте пожара обнаружено тело женщины

В Соколе следствием устанавливаются обстоятельства смерти женщины. Ее тело было обнаружено при тушении пожара.

Погибшей женщине было 63 года. Тело женщины обнаружено спасательными подразделениями ранним утром 11 ноября 2023 года при тушении пожара в деревянном доме на улице Махреньга.

"После поступления информации в территориальный следственный отдел следователи выехали на место и произвели осмотр помещения и тела погибшей. По данным следствия, женщина проживала в квартире со своей семьей, допускала курение в жилом помещении. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Будут установлены причина смерти, причина и очаг пожара.Следственное управление в очередной раз напоминает гражданам о том, что неосторожность при курении - одна из самых распространенных причин пожаров. Для предотвращения подобных происшествий необходимо соблюдать меры предосторожности", - сообщают в следственном управлении СК РФ по Вологодской области.