57% российских пользователей Интернета сталкивались с кибербуллингом

11 ноября стартует «День борьбы с кибербуллингом» – ежегодная информационная акция, посвященная борьбе с травлей в Интернете и за его пределами. Акция появилась в 2019 году по инициативе.

В рамках кампании VK совместно с международной компанией UXSSR провели исследование, проанализировав, как изменилось отношение россиян к проблеме кибербуллинга за последние пять лет.

Согласно результатам, 57% российских пользователей сталкивались с кибербуллингом. Из них 81% были свидетелями травли, 33% - жертвами и 4% стали агрессорами по отношению к другим людям. Многие из них в разных ситуациях выступали в разных ролях в травле.

Кроме того, 42% пользователей уверены, что уровень кибербуллинга вырос за последние годы. Специалисты считают, что причина в привлечении внимания к агрессии в Интернете, а также восприятие кибербуллинга, как реальной проблемы, а не обесценивание ее. Также эксперты отмечают, что среди россиян растет уровень цифровой грамотности и кибербезопасности.

Исследователи обратили внимание и на реакцию жертв на проявления агрессии в Интернете. Так, 47% пользователей блокировала агрессора, а 28% отправляли жалобу на обидчика. Однако каждый пятый – 20% – отвечал на агрессию – агрессией. При этом жертвы после травли чувствовали раздражение – 46%, обиду – 26%, растерянность – 17%, тревогу, страх и подавленность – 16%.