Русский сериал про школьный буллинг посмотрели уже 2 млн человек

В видеосервисе Wink, принадлежащем Ростелекому, вышел последний эпизод восьмисерийной музыкальной драмы «Плакса» (16+). Продюсером выступил солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков.

К 10 ноября сериал о проблеме школьного буллинга посмотрели с 1 млн устройств: телевизоров, компьютеров и смартфонов. А с учетом того, что телевизор, как правило, смотрят совместно, общее количество реальных зрителей превышает 2 млн человек (при этом все серии посмотрели уже более 12 млн раз). Такие рубежи сериал Wink Originals в категории Young Adult (подростки) преодолел впервые.

- С самого начала, когда мы только задумали “Плаксу”, мы все — продюсеры, режиссер, сценаристы, актеры, съемочная группа, канал СТС и Wink — верили, что делаем особенный проект. Сериал, подобных которому у нас в стране еще не было, — честный, свежий, музыкальный, который к тому же поднимает очень важные проблемы: буллинг в школе, отношения подростков и их родителей, вера в себя и свою мечту.

И сейчас, когда вышла последняя серия “Плаксы”, а цифры показывают, какое огромное количество зрителей его уже посмотрело, мы понимаем, что не зря верили в наш проект и не зря подняли тему буллинга, а сайт ЯнеПлакса.рф поможет подросткам, их учителям и родителям в трудных ситуациях.

- Мы также верим в то, что музыка из сериала продолжит жить на музыкальных платформах и в наушниках слушателей и что наши юные актеры вырастут в больших звезд. А история “Плаксы” получит продолжение», — отметил автор идеи и генеральный продюсер сериала Сергей Жуков.

В последней серии «Плаксы» наконец-то раскрывается главная интрига — почему главная героиня Маша (Ника Жукова) на постере сериала изображена в таком ярком гриме, напоминающем маску. Напряжение и жесткость в сериале нарастали от серии к серии — от толчков и психологического прессинга дело дошло до вымогательства денег и втягивания в криминальные истории, грозящие реальными сроками. Наконец, под угрозой оказались даже жизни детей!

А все началось с того, что семья школьницы Маши была вынуждена переехать из Москвы в небольшой курортный город Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочке сложно вписаться в порядки провинциальной школы. Да и в доме у бабушки (Ирина Розанова) установлены свои жесткие правила жизни. В новой школе Маша стала жертвой буллинга, который становится еще жестче, когда Маша влюбилась в парня (Алексей Онежен) главной звезды и бунтарки школы Крис (Диана Енакаева). А еще они обе оказались соперницами в борьбе за право поехать на музыкальный фестиваль. С подачи Крис к Маше приклеилось прозвище «Плакса». Справляться с проблемами и слезами героине помогает только музыка и группа, которую она собрала вместе с другими учениками (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьёв, Софья Николаева).

Сериал можно рассматривать как наглядное пособие по школьному буллингу. Поэтому создатели «Плаксы» запустили социальный проект ЯнеПлакса.рф для помощи детям, родителям и учителям, столкнувшимся с прессингом. Он поможет распознать травлю и расскажет, как противостоять ей.

- Для Wink сериал “Плакса” — первый большой проект в категории Young Adult. Наша команда впечатлена достигнутыми результатами не только с точки зрения рекордных просмотров. Сериал обеспечил приток в видеосервис новой молодежной аудитории: доля подростков выросла почти в три раза, омолодив средний возраст зрителей. Особенно важно, что блокбастером стал проект, который поднимает важные социальные темы - пожалуй, он впервые за последние годы выводит на столь массовый уровень проблему школьного буллинга. Мы видим, как растет число обращений на ЯнеПлакса.рф - значит всё было не зря. Важно, чтобы в сложный момент рядом с ребенком была семья, чтобы взрослые вовремя заметили проблемы и помогли их решить. Только любовь победит буллинг, — подчеркнул генеральный директор видеосервиса Wink Антон Володькин.

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