В следующем году музей-заповедник Кириллова представит 23 выставочных проекта

В 2024 году Кирилло-Белозерский музей-заповедник отметит 100-летний юбилей. В честь этого события планируется открыть четыре новые экспозиции, организовать четыре крупных межрегиональных выставки, а также восемь стационарных и семь передвижных. Об этих планах рассказал генеральный директор единственного федерального музея Вологодчины Михаил Шаромазов в Министерстве культуры России.

В январе откроется масштабная выставка "Пермский музей в Кириллове" на которой будут представлены уникальные произведения графики, живописи и скульптуры из собрания Пермской художественной галереи. Посетители увидят работы таких известных художников XVIII-XIX столетий, как Фёдор Зубов, Карл Брюллов, Иван Шишкин, Илья Репин.

Впервые после реставрации будет открыта экспозиция в интерьере Церкви Преображения 1595 года, на которой будет представлен иконостас последней каменной постройки монастыря XVI века.

В Больших Больничных палатах Кирилло-Белозерского монастыря разместится постоянная экспозиция «Реставрация в музее», демонстрирующая результаты реставрационных работ на объектах Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей, памятниках деревянной архитектуры и предметах музейного фонда.

В честь 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина будет организован выставочный проект о Константине Батюшкове «Философ резвый и пиит», посетители которого познакомятся, в том числе с историей взаимоотношений и творческих связей Пушкина и Батюшкова.

Выставка «У меня стало являться желание быть выдающимся человеком» расскажет об известном собирателе иеромонахе Антонии (Сорункове), мечтавшем открыть музей при Кирилло-Белозерском монастыре еще в первое десятилетие XX века.