В Черную пятницу клиенты Мегафона смогут бесплатно пользоваться интернетом

На Всемирный день шопинга и Чёрную пятницу, когда онлайн‑площадки устраивают самые масштабные распродажи, МегаФон предоставит абонентам бесплатный мобильный интернет для покупок. Оператор обнулит стоимость трафика на десять популярных торговых платформ: OZON, Wildberries, Lamoda, Яндекс.Маркет, СберМаркет, Авито, Юла, Taobao, AliExpress, KazanExpress.

Ноябрь в России — это разгар сезона шопинга. В этом месяце устраивают главные распродажи года: 11-го числа в ознаменование Всемирного дня шопинга и в последний уикенд ноября – на Чёрную пятницу. В распродажах участвуют тысячи офлайн и онлайн магазинов по всей стране. В это время мобильный трафик на сетях оператора возрастает на 62% в сравнении со средним уровнем с января по октябрь. А в день распродаж 11.11 абоненты МегаФона расходуют почти в два раза больше трафика, чем в среднем в ноябре.

В период ноябрьских распродаж и предновогодней гонки за подарками МегаФон откроет безлимитный доступ к онлайн-площадкам на четыре дня – 11 ноября и затем с 24 по 26 ноября. Абоненты смогут совершать покупки на любимых сайтах, не думая о потраченных гигабайтах интернета. Обнуление стоимости трафика произойдёт автоматически у всех клиентов с положительным балансом счёта.

«В ноябре многие выбирают подарки близким на Новый год. Мы решили сделать этот процесс более размеренным: в период самых масштабных распродаж можно будет выбирать подарки хоть целый день с интернетом от МегаФона. Нашим абонентам не нужно будет считать гигабайты – мы даем им бесплатно мобильный интернет для покупок в самых популярных интернет-магазинах. Обнуление стоимости трафика сделает онлайн-шопинг приятнее», — отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

В собственном интернет‑магазине МегаФона распродажи стартовали 7 ноября и продлятся до 3 декабря. Скидки до 50% действуют на 980 товаров: смартфоны, ноутбуки, умные часы, фитнес-браслеты, колонки, гарнитуры и т.д. В прошлом году более 50% всех покупок в интернет-магазине составили смартфоны (самые популярные модели – iPhone 13 на 256 GB, Realme 9i на 128 GB, iPhone 14 Pro Max на 1TB), 18% — аксессуары и 7% — беспроводные наушники.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

Реклама. Рекламодатель ПАО «Мегафон», ИНН 7812014560, https://vologda.megafon.ru/ LjN8KZGZ7

