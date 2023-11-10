Известный пианист Денис Мацуев и другие музыканты выступят в Вологде

Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений» в этом году пройдет в 22 городах, музыканты выступят на более 60 концертах. В Вологде мероприятия будут 13 и 14 декабря в Вологодском колледже искусств.

Денис Мацуев – российский музыкант, общественный деятель, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ. Он не только является художественным руководителем фестиваля, но и сам исполняет музыкальные произведения.

13 декабря в 19:00 вологжане услышат музыку Сергея Рахманинова и других композиторов в исполнении самого Дениса Мацуева, а также лауреатов международных конкурсов Александра Рамма (виолончель), Филиппа Копачевского (фортепиано) и Павла Милюкова (скрипка). Вместе со взрослыми музыкантами выступит 12-летний пианист Елисей Мысин – лауреат всероссийских и международных юношеских конкурсов и постоянный участник проектов Дениса Мацуева.

14 декабря в 18:00 фестиваль продолжится выступлениями победителя XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского 2023 года Валентина Малинина и полуфиналиста Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Рахманинова Станислава Корчагина.

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