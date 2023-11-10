В Харовске работника чуть не убило ковшом экскаватора

В Харовске возбуждено уголовное дело о травмировании работника. Мужчину чуть не убило ковшом экскаватора, его с тяжелой травмой госпитализировали в больницу.





Харовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 23-летнего работника предприятия (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

"По данным следствия, днем 3 ноября 2023 года дорожный рабочий сокольской строительной организации, осуществлявшей свою деятельность по договору на территории харовского предприятия, находился на производстве вблизи работавшего экскаватора. В процессе монтажа колодца специальной техникой, а именно при установке одного железобетонного кольца на другое, дорожный рабочий получил тяжелую травму головы в результате воздействия ковшом экскаватора. Пострадавшего экстренно госпитализировали, в настоящее время он проходит стационарное лечение", - сообщили в следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

Следствием с привлечением сотрудников Государственной инспекции труда сейчас устанавливаются все обстоятельства несчастного случая на производстве. Изъята необходимая документация, проводится судебная экспертиза.