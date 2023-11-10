В Вологде откроют библиотечный сад на Конева

[ Культура ]

Новое общественное пространство расположилось рядом с филиалом Вологодской областной библиотеки на ул. Конева, д. 6. Идея создания сада принадлежит сотрудникам учреждения, а поддержку оказал проект «Народный бюджет ТОС». Для создания пространства потребовалось 5 лет: работы проводились с 2018 по 2023 год.

В Библиотечном саду размещены деревянные «литературные» качели, стенд с историей пятого микрорайона, домик с книжными полками для букроссинга, небольшая сцена для выступлений поэтов и артистов, скамейки для зрителей, шахматный стол для любителей интеллектуального отдыха. Также создано уютное освещение, и есть возможность подключить микрофоны.

В библиотеке проводится множество массовых литературных праздников, такие как «Рубцовская осень», Пушкинский день, которые стали визитными карточками учреждения. Кроме того, зимой проводится конкурс снежных скульптур, а летом – книжные игры и экологические проекты для детей в школьных лагерях. Новая культурная площадка позволит сделать уличные мероприятия более атмосферными и комфортными.

Открытие Библиотечного сада начнется со стихотворения Александра Введенского «Читающая лошадка», которое представят малыши из одноименного детского клуба, созданного на базе библиотеки.  На празднике также выступят друзья библиотеки – поэты и музыканты Инга Чурбанова, Даниил Шишкин, Андрей Лушников, Геннадий Сазонов, Владимир Сергеев, Валентин Кургин, Марина Кулакова. Кроме того, для маленьких вологжан при поддержке «ТОС Конева» состоится детское мероприятие с ростовыми куклами.

Вход свободный. 12+

Теги:
Вологодская областная библиотека благоустройство общественное пространство
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