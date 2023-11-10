Вологжанин ударил знакомую табуреткой из чувства симпатии

[ Происшествия ]

Инцидент произошел 9 октября прошлого года. 34-летний вологжанин, ранее судимый, пришел в гости к своей сестре в деревню Новое Вологодского района, у которой сидела подруга, сообщает пресс-служба судов Вологодской области. Вместе они устроили застолье.

Когда 41-летняя подруга сестры собралась уходить, вологжанин попросил ее остаться, но та отказалась, после чего получила удар ладонью по лицу, а затем – табуреткой по голове. В итоге, потерпевшая осталась, мужчина успокоился, и они продолжили застолье.

В ходе дальнейшего расследования вологжанин признал свою вину и объяснил действия тем, что женщина ему очень понравилась. Его судили по статье 115 УК РФ – причинение легкого вреда здоровью. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

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побои вред здоровью алкоголь
 

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