В Вологодской области назвали даты закрытия навигации на водоемах

На водных объектах Вологодской области установлены даты закрытия навигации для плавания на маломерных судах. Впереди отрицательные температуры.

С 9 ноября навигация закрывается в восточных округах области: Бабушкинском, Верховажском, Великоустюгском, Вожегодском, Кичменгско-Городецком, Никольском, Нюксенском, Сямженском, Тарногском и Тотемском округах.

С 15 ноября навигация закрывается в западных и центральных округах и районах: Бабаевский, Белозерский, Вашкинский, Вологодский, Грязовецкий, Кадуйский, Кирилловский, Междуреченский, Сокольский, Усть-Кубинский, Устюженский, Харовский, Чагодощенский округ, Вытегорский, Череповецкий Шекснинский районы, Вологда и Череповец.