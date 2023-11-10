В Вологодской области назвали даты закрытия навигации на водоемах

[ Общество ]

На водных объектах Вологодской области установлены даты закрытия навигации для плавания на маломерных судах. Впереди отрицательные температуры.

С 9 ноября навигация закрывается в восточных округах области: Бабушкинском, Верховажском, Великоустюгском, Вожегодском, Кичменгско-Городецком, Никольском, Нюксенском, Сямженском, Тарногском и Тотемском округах.

С 15 ноября навигация закрывается в западных и центральных округах и районах: Бабаевский, Белозерский, Вашкинский, Вологодский, Грязовецкий, Кадуйский, Кирилловский, Междуреченский, Сокольский, Усть-Кубинский, Устюженский, Харовский, Чагодощенский округ, Вытегорский, Череповецкий Шекснинский районы, Вологда и Череповец.

"После закрытия навигации до появления ледостава разрешается эксплуатация маломерных судов организаций, проводящих аварийно-спасательные работы; организаций, осуществляющих государственный контроль (надзор) за безопасной эксплуатацией маломерных судов, а также в области рыболовства и охраны водных биологических ресурсов. Для организации жизнедеятельности населенных пунктов, транспортное сообщение которых нарушается после закрытия навигации – в межнавигационный период, органами местного самоуправления или организациями будут оборудованы лодочные переправы", - сообщают в правительстве Вологодской области. 

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