Вологжанам на золотую свадьбу вернули обручальное кольцо, которое они потеряли 50 лет назад

[ Общество ]

Вологжанка спуста 50 лет надела обручальное кольцо, которое потеряла полвека назад на картофельном поле. 

8 сентября супруги Лубнины Николай Николаевич и Елена Александровна отпраздновали свой золотой свадебный юбилей. Интересной семейной историей поделились юбиляры с сотрудниками ЗАГС № 1.

кольцо

50 лет назад, регистрируя брак в ЗАГСе Сокольского района, любящая пара традиционно обменялась обручальными кольцами. После свадьбы молодые супруги счастливо вели своё хозяйство. Трудолюбивые Николай Николаевич и Елена Александровна обрабатывали свой земельный участок. Неприятное происшествие случилось с ними. Копая картошку, Татьяна Александровна обронила обручальное кольцо. Искали всей семьёй, но так и не нашли. 

По прошествии многих лет эту историю они рассказали своим детям. К золотой свадьбе своих родителей родственники решили подготовить сюрприз. При помощи металлоискателя они нашли обручальное кольцо и вручили его родителям на семейном празднике. Полвека кольцо лежало в родной земле и благодаря молодому поколению вернулось в семью. 

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Фото: ЗАГС № 1
 

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