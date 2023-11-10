Вологжанам на золотую свадьбу вернули обручальное кольцо, которое они потеряли 50 лет назад

Вологжанка спуста 50 лет надела обручальное кольцо, которое потеряла полвека назад на картофельном поле.

8 сентября супруги Лубнины Николай Николаевич и Елена Александровна отпраздновали свой золотой свадебный юбилей. Интересной семейной историей поделились юбиляры с сотрудниками ЗАГС № 1.

50 лет назад, регистрируя брак в ЗАГСе Сокольского района, любящая пара традиционно обменялась обручальными кольцами. После свадьбы молодые супруги счастливо вели своё хозяйство. Трудолюбивые Николай Николаевич и Елена Александровна обрабатывали свой земельный участок. Неприятное происшествие случилось с ними. Копая картошку, Татьяна Александровна обронила обручальное кольцо. Искали всей семьёй, но так и не нашли.

По прошествии многих лет эту историю они рассказали своим детям. К золотой свадьбе своих родителей родственники решили подготовить сюрприз. При помощи металлоискателя они нашли обручальное кольцо и вручили его родителям на семейном празднике. Полвека кольцо лежало в родной земле и благодаря молодому поколению вернулось в семью.