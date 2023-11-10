В Череповце агрессивный мужчина ворвался в центр для детей-инвалидов

В Череповце неизвестный ворвался в центр для детей-инвалидов и стал угрожать сотрудникам.

Происшествие случилось 8 ноября около 13 часов на улице Устюженской. Мужчина в неадекватном состоянии ворвался в здание центра Будущее есть!». Он стал угрожать сотрудникам, вел себя агрессивно, оторвал водосточную трубу. При этом в здании находилось 16 детей и четыре сотрудника.

Руководитель организации «Будущее есть!» Юлия Мажарова рассказала Черинфо, что мужчине было на вид около 30 лет, было похоже, что он находился под воздействием психотропных веществ. Сначала он зашел и попросил попить, ушел, но потом вернулся. Начал кричать. Женщины пытались вывести мужчину из здания. Помог один из родителей, мужчина приехал забирать ребенка, увидел ситуацию. У него получилось убедить странного череповчанина уйти.

«Было очень страшно, дети потом боялись идти домой. Мы вызывали полицию, с участковым обсудили произошедшее. Нужно обезопасить наших детей, хотим поставить домофон», — заключила Юлия Мажарова.

Сейчас общественники собирают деньги на установку домофона на здании, помочь могут все желающие.