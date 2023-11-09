Жительница Сокола убила случайного знакомого

В Соколе возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины. По версии следствия его ударила ножом случайная знакомая. 33-летняя женщина задержана.

По предварительной версии вечером 7 ноября 2023 года молодая сокольчанка, распивавшая спиртное в гостях на улице Мусинского, вышла из квартиры в подъезд и увидела незнакомого мужчину. После знакомства они продолжили вместе отдыхать в гостях. Между ними возникла ссора. Женщина схватила нож и стала им ударять мужчину по голове и по туловищу.

От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия, а злоумышленница продолжила употреблять спиртное вплоть до приезда сотрудников полиции. После доставления в территориальный следственный отдел, женщина была задержана в качестве подозреваемой и допрошена. Она призналась в убийстве.

Сокольским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 34-летнего мужчины. В настоящее время продолжается комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы. Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.