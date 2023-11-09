На месте расформированного отделения фольклористов в Вологде появился патриотический центр

В начале ноября в Вологде открылся центр патриотического воспитания. Здание под него отремонтировали на проспекте Победы, 71. Раньше там располагалось отделение ВоГУ, где обучали фольклористов. Студентов по этому направлению готовить больше не будут.

Теперь в корпусе на проспекте Победы, 71 будут трудиться разработчики патриотических социальных проектов, школьные и студенческие молодёжные организации, волонтёры.

На создание нового молодежного пространства была получена Федеральная субсидия в размере более 52 миллионов рублей.

Изначально было определено два ключевых направления работы Центра — патриотическое воспитание и профилактика безнадзорности и правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Здесь также начали работу арт-резиденция «Таврида», центр психологической поддержки и Центральный Дом Юнармии области.

Вологжане задались вопросом насколько патриотично расформировывать фольклорное отделение, которое занималось тем, что изучало и сохраняло основу культуры Вологодской области, и открывать различные арт-резиденции. Про функционирование отделения они задали вопрос в ТГ ВРИО губернатора. На что получили ответ, что по информации Вологодского областного госуниверситета у фольклористов была единственная группа, которая была расформирована еще 1 марта этого года "в связи с тем, что студенты перешли на другие профили".

От фольклористов остался этноклуб при университете, который организовал выставку в патриотическом центре. Экспонаты этнографической выставки были собраны силами преподавателей и студентов музыкальных специальностей/профилей ВГПИ (ныне ВоГУ) во время фольклорных экспедиций по Вологодской области с 1981 по 2023 гг.