На месте расформированного отделения фольклористов в Вологде появился патриотический центр

[ Общество ]

В начале ноября в Вологде открылся центр патриотического воспитания. Здание под него отремонтировали на проспекте Победы, 71. Раньше там располагалось отделение ВоГУ, где обучали фольклористов. Студентов по этому направлению готовить больше не будут. 

фольклористы

Теперь в корпусе на проспекте Победы, 71 будут трудиться разработчики патриотических социальных проектов, школьные и студенческие молодёжные организации, волонтёры. 

На создание нового молодежного пространства была получена Федеральная субсидия в размере более 52 миллионов рублей.

Изначально было определено два ключевых направления работы Центра — патриотическое воспитание и профилактика безнадзорности и правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Здесь также начали работу арт-резиденция «Таврида», центр психологической поддержки и Центральный Дом Юнармии области.

Вологжане задались вопросом насколько патриотично расформировывать фольклорное отделение, которое занималось тем, что изучало и сохраняло основу культуры Вологодской области, и открывать различные арт-резиденции. Про функционирование отделения они задали вопрос в ТГ ВРИО губернатора. На что получили ответ, что по информации Вологодского областного госуниверситета у фольклористов была единственная группа, которая была расформирована еще 1 марта этого года "в связи с тем, что студенты перешли на другие профили". 

От фольклористов остался этноклуб при университете, который организовал выставку в патриотическом центре. Экспонаты этнографической выставки были собраны силами преподавателей и студентов музыкальных специальностей/профилей ВГПИ (ныне ВоГУ) во время фольклорных экспедиций по Вологодской области с 1981 по 2023 гг.

 

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