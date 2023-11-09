В деревне под Череповцом за месяц пропало два человека при загадочных обстоятельствах

В деревне под Череповцом за месяц пропали два человека. Там разыскивают 72-летнюю Галину Федосееву и 47-летнего Николая Лапина.

Пенсионерка пропала 7 ноября в деревне Хантаново. Она ночевала у соседки вместе с подругами. Пишет Черинфо. Никто не видел, как женщина вышла из дома. С утра все начали искать Галину Павловну, дома ее не оказалось. На дороге в 100 метрах от дома пропавшей подруги нашли жилетку женщины. Это был ее последний след. Волонтеры проверили всю деревню, дороги, тропинки, но это не принесло результатов. Пенсионерка живет в деревне до зимы, на следующей неделе должна была вернуться в город. Хронических заболеваний, деменции у нее нет. Она очень активная, помогает с внуками. Рассказали в поисково-спасательном отряде "Азимут".

Это второй пропавший человек в этой деревне за последний месяц. 10 октября из дома ушел и не вернулся 47-летний Николай Лапин, его до сих пор не нашли.

Заявка на поиски поступила в "Азимут" поступила от полиции, потом от родственников. Утром 10 октября он разговаривал с сестрой по телефону, во время звонка был в Мяксе. Потом вернулся домой в Хантаново. Там расстояние между деревнями небольшое. Позже нашли его куртку и шапку, утопленные в воде.

Информацию о пропавших просят сообщать по телефонам 61−33−66 и +7 911 518-33-66, 102.