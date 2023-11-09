Череповчанина будут судить за убийство мужчины на глазах его сыновей

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела о убийстве мужчины и покушении на убийство ребенка.

Убийство было совершено 19 лет назад, но раскрыть его получилось только сейчас. Сообщают в следственном управлении СК РФ по Вологодской области:

"Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 4-х фигурантов. В зависимости от роли и степени участия каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных пп. «ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем); ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в том числе лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем); пп. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище в целях завладения имуществом в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). "

Убийство случилось днем 13 апреля 2004 года. Житель дома по улице Ленинградской в Череповце, услышал крик о помощи из квартиры сверху. Затем кто-то убежал по лестнице. Мужчина обратился в экстренные службы, прибывшие работники которых обнаружили в квартире на 9 этаже тело 36–летнего хозяина помещения с признаками насильственной смерти. Там же были двое сыновей умершего. Мальчики 2 и 10 лет. Старший ребенок был тяжело травмирован, его экстренно госпитализировали в больницу. Мальчик сообщил правоохранителям, что к нему домой ворвались несколько мужчин, избили его с отцом, не тронув при этом младшего брата, после чего забрали накопленные родителями деньги и убежали.

В 2004 году по факту убийства и разбоя было возбуждено уголовное дело, но ввиду неочевидного характера преступлений установить нападавших на тот момент не удалось, следствие неоднократно приостанавливалось.

"Несмотря на это, материалы уголовного дела оставались на контроле аналитической группы следственного управления, на постоянной основе имеющиеся сведения и собранные доказательства сопоставлялись и дополнительно проверялись. В результате исполнения поручений заместителя Председателя СК России Александра Владимировича Клауса, данных на ранее состоявшихся оперативных совещаниях по вопросам расследования преступлений, совершенных в прошлые годы, благодаря планомерной и скрупулезной работе, комплексу проведенных следственно-оперативных мероприятий, возможностям судебных экспертиз и исследований, в том числе генотипоскопических, следствию удалось собрать достаточно данных, подтверждающих причастность четверых местных жителей к убийству и разбойному нападению", - рассказали в следственном управлении.

На месте происшествия была обнаружена и изъята трикотажная шапка-маска, на внешней поверхности которой при первоначально проведенном генотипоскопическом исследовании была обнаружена лишь кровь потерпевшего. В 2023 году по шапке была проведена судебная экспертиза ДНК, выявившая на внутренней поверхности генотип одного из соучастников событий. Учитывая, что ранее он был неоднократно судим, его геномные сведения содержались в специализированной федеральной базе.

"В ходе работы с указанным лицом на настоящем этапе расследования были получены его признательные показания. Кроме того, повторно подверглись исследованию следы рук, обнаруженные на месте происшествия. Изначально идентифицировать по ним второго соучастника событий не представилось возможным. В 2023 году дактилоскопическая информация, содержащаяся в информационных массивах правоохранителей, выявила совпадение обнаруженных на месте происшествия следов рук с ранее неоднократно судимым жителем Череповецкого района. Полученные сведения в совокупности позволили следствию и оперативным работникам УМВД России по Вологодской области собрать неопровержимые доказательства в отношении четверых фигурантов дела. Все они были задержаны и в последующем заключены под стражу"

По версии следствия, в конце 2003 года знакомый потерпевшего, осведомленный о наличии у него в квартире 2 млн рублей, сообщил об этом своему приятелю, а тот – своему ранее судимому знакомому. Судимый приятель решил забрать 2 млн себе. Нашел сообщников.

Несколько месяцев мужчины выслеживали местного жителя и членов его семьи, фиксировали время ухода и прихода будущих жертв. В итоге подобрали наиболее подходящий для преступления период, подыскали орудия преступления, изготовили маски, приобрели ленту для связывания.

"13 апреля 2004 года обвиняемые, прибыв на место, дождались прихода домой старшего ребенка, зашли следом за ним в квартиру, где напали на мальчика и его отца, причинив обоим тяжкий вред здоровью, явившийся для мужчины смертельным. Из квартиры потерпевших фигурантами были похищены денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму 644 тыс. рублей, с которыми нападавшие скрылись. В настоящее время в отношении обвиняемых продолжает действовать ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в следственном управлении.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для решения вопроса о передаче в суд для рассмотрения по существу.