Покусавший полицейского устюжанин получил четыре года условного срока

В Великоустюгском округе осудили мужчину, который избил и покусал полицейского. Обвиняемый получил четыре года условно.

Происшествие случилось еще ночью 17 декабря 2022 года. Двое сотрудников полиции при патрулировании местности на ледовой переправе через реку Сухона в Великоустюгском районе выявили автомобиль марки «Kia Sportage» под управлением 54-летнего местного жителя.

Сотрудники полиции потребовали от водителя остановиться. Однако водитель и не думал останавливаться. Инспекторы ДПС продолжили преследование. Мужчина остановился только во дворе одного из домов поселке Кузино Великоустюгского района.

Предъявить документы на право пользования и управления транспортным средством водитель не смог, сказав, что документы у него отсутствуют. Сотрудники полиции попросили нарушителя пройти в служебный автомобиль для составления протокола. Но мужчина отказался, схватил одного из полицейских, ударил его по голове, бросил на землю и продолжил избивать.

После того, как мужчина разобрался с одним полицейским, он схватил за шею второго сотрудника правоохранительных органов, также попытался бросить его на землю. А затем укусил за палец.

"Действия водителя квалифицированы по ч.2 ст.318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Подсудимый вину признал частично. Суду пояснил, что в тот вечер он с сожительницей возвращался домой. Он заметил, что сзади двигается автомобиль ГИБДД, но он не воспринял это как требование об остановке. Остановившись во дворе своего дома, к нему подбежал инспектор, попросил предъявить документы и выйти из машины. Документов при себе не было. Сказал, что сходит до дома и вынесет им документы. Но ему не давали пройти в дом, начали «скручивать». Их действия показались ему жесткими и грубыми. Его это возмутило, и он вспылил", - пояснили в пресс-службе судов Вологодской области.

Великоустюгский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.