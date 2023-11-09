В областной столице в третий раз пройдет фестиваль "Пряничная Вологда"

С 4 по 22 декабря в областной столице пройдет городской фестиваль «Пряничная Вологда». Любители народного искусства и кулинарии воплотят образ города с помощью пряников.

В рамках фестиваля пройдет традиционный конкурс «Пряничная Вологда» в нескольких номинациях: «Печатные пряники», «Вырезные (глазурованные и расписные) пряники», «Лепные (скульптурные) пряники» и «Оригинальные декоративные пряничные композиции».

Для участия необходимо создать любой пряник своими руками. Единственное условие: высота пряничной композиции не должна превышать 20 см. На конкурс нужно будет представить две работы: один для выставки, а второй для оценки жюри. Также, рекомендуется приложить рецепт, художественно оформленный на листе не больше формата А4.

Готовые работы принимаются с 4 по 8 декабря в Центре ремесел. Победителей, каждый из которых получит диплом и денежный сертификат, выберут 22 декабря.

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