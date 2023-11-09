20 экскурсоводов из Вологды стали «проводниками смыслов» на выставке в Москве

20 гидов из Вологды проведут экскурсии для посетителей международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Специалисты приняли участие в конкурсе «Проводники смыслов», который проводится с августа 2023 года по апрель 2024 года. Вологжане снимали видео экскурсий на различные темы и писали эссе о том, почему они хотят стать «проводниками смыслов».

Экскурсоводы прошли специальное обучение. На выставке они не только познакомят гостей с экспозициями, но и расскажут об истории нашей страны, ее традициях и обычаях. Для посетителей будут доступны несколько направлений экскурсий: «Арт-тропа», «Мой успех», «Зеленый путь», «Родная страна» и другие.

Найти гида на выставке можно будет по зеленой куртке, а у вологжан также будет прикреплена брошь с вологодским кружевом.

По итогам работы выберут лучшего экскурсовода выставки «Россия».