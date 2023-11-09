Жительница Череповца продала единственную квартиру и перевела все деньги мошенникам

Череповчанка продала свою единственную квартиру и перевела все деньги мошенникам. О случае рассказал мэр Череповца Вадим Германов.

"Женщине 1959 года рождения позвонил неизвестный и сообщил, что деньги на ее счете в банке в опасности, поэтому их необходимо перевести на другой счет. Пострадавшая выполнила все рекомендации, после чего мошенники вынудили ее взять несколько кредитов. Затем они убедили ее в необходимости продать квартиру и спасать полученные от сделки средства. Жительница нашего города выполнила все, что говорили ей мошенники и поняла, что ее обманули лишь когда перевела все деньги. Ущерб превысил 3,3 миллиона рублей", - написал Вадим Германов.