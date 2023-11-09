В Вологодской области треть населения привили от гриппа

Треть населения Вологодской области привита от гриппа. Сообщили в правительстве Вологодской области.

По данным правительства в регионе отмечается снижение заболеваемости ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей на 12,4%. Так, за медицинской помощью на прошлой неделе обратилось 7 682 человека.

Недельные эпидемические пороги среди совокупного населения не превышены, случаев гриппа не зарегистрировано. Вместе с тем, по прогнозам экспертов, в текущем сезоне ожидается активная циркуляция вирусов гриппа А и В. Единственная эффективная защита от гриппа – это вакцинация. Используемые в регионе вакцины неоднократно подтверждали свою эффективность и безопасность. Доктора советуют сделать прививку против гриппа сейчас, пока эпидемиологическая ситуация благоприятная

«На Вологодчине уже привито более 356 тысяч человек, 43% от общего числа привитых - это дети. Охват вакцинацией составил 31% от численности населения области», - отметили в региональном Департаменте здравоохранения.

В первую очередь вакцинацию проходят группы риска по тяжелому течению гриппа. Это дети, пожилые люди, пациенты с некоторыми хроническими заболеваниями, а также представители профессий, контактирующих с людьми.

Чтобы пройти вакцинацию против гриппа, необходимо обратиться в медицинскую организацию или в мобильные пункты вакцинации, которые работают по субботам в Вологде и Череповце.

В Вологде мобильные пункты развернулись в Севергазбанке на улице Благовещенской, 3 и во Дворце спорта на улице Маршала Конева, 2в.

В Череповце пункт работает в МФЦ на ул. Жукова, д. 2 и на улице Горького, 2а.

Районы организуют работу выездных пунктов вакцинации по графику работы мобильных ФАПов.