«Сберу» запретили рассылать клиентам рекламу

ПАО «Сбербанк» досрочно выполнило требование Московского УФАС России и исключило из текста договоров, заключаемых с вкладчиками, пункт о безусловном согласии на получение рекламы.

Согласно Предупреждению о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, банку также надлежит отказаться от распространения рекламы в адрес тех вкладчиков, которые были вынуждены согласиться на ее получение ранее.

Предупреждение было выдано антимонопольным органом по результатам рассмотрения жалобы, поданной членом Правления ОД «Информация для всех», координатором проекта «АнтиСпам» Евгением Альтовским. В свою очередь, идея обращения в ФАС с жалобой на вымогательство персональных данных в целях, никак не связанных с предметом договора, принадлежала председателю Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольге Тимофеевой, которой Альтовский пожаловался на уклонение профильных госорганов – Роскомнадзора и Роспотребнадзора – от надзора за исполнением законов, запрещающих вымогательство персональных данных.

Более года назад – 1 сентября 2022 года – вступили в силу поправки в законы «О персональных данных» и «О защите прав потребителей», которые вменяли в обязанность Роскомнадзору и Роспотребнадзору соответственно не допускать отказов в обслуживании потребителей, которые не захотели предоставлять свои персональные данные для целей, не связанных с предметом заключаемого ими договора.

Например, банки больше не могли отказать в заключение договора вклада, если вкладчик не хотел предоставлять свои персональные данные аффилированной страховой компании для получения ее «специальных предложений» или соглашаться на их обработку для получения рекламы, которую правильнее было бы назвать спамом.

С тех пор ОД «Информация для всех» безуспешно пытается заставить эти госорганы исполнять свои надзорные функции. Поводом для очередной жалобы послужил пункт 11 договора о вкладе «Сбербанка», который гласил: «Вкладчик согласен на получение от Банка информационных и рекламных сообщений по вкладам».

Рассмотрев жалобу, Роспотребнадзор сообщил заявителю, что «правовой анализ приложенного [к заявлению] документированного материала не позволил установить наличие в действиях юридического лица вышеуказанного состава административного правонарушения». При этом никакого обоснования такого вывода либо оценки доводам заявителя, указывающим на явное противоречие требованиям закона, ведомство не дало.

Роскомнадзор отказался принимать меры по результатам рассмотрения аналогичной жалобы под предлогом, что «субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе», а текст договора предоставляет клиенту банка «самостоятельно принять решение о предоставлении своих персональных данных».

Ни руководство этих госорганов, ни прокуратура, ни суд не нашли ничего странного в таких «правовых» позициях, – отметил Альтовский, – а в определенный момент эти позиции стали напоминать откровенный бред: пункт о согласии получать рекламу становился то неотъемлемой частью договора, то, наоборот, переставал быть ей, запрет вымогать ПД вдруг начинал касаться только биометрии, а согласие вкладчика на получение рекламы, оказывается, вовсе не требуется, поскольку это необходимо для исполнения договора вклада, хотя так не считал даже сам «Сбер».

Удивление позицией надзорных органов разделила председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, к которой обратился Альтовский, и которая попросила их объясниться. Одновременно Тимофеева предложила обозначить свою позицию по данному вопросу ряду других госорганов, среди которых была Федеральная антимонопольная служба.

Ознакомившись с ситуацией, ФАС России сообщила, что усмотрела в действиях ПАО «Сбербанк» признаки недобросовестной конкуренции и предложила заинтересованному лицу подать формальную жалобу для рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, что и было сделано.

Согласно вынесенному по итогам рассмотрения жалобы Предупреждению, «Сбербанку» было предписано:

прекратить включать в договора, оферты и иные подобные документы безусловное требование согласиться на получение рекламы;

отказаться от распространения рекламы в адрес вкладчиков, которые уже дали вынужденное согласие, поскольку оно не считается действительным.

ФАС вынесла решение, которое коснулось всех клиентов крупнейшего банка страны и даже клиентов других банков, у которых появился действенный метод сопротивления вымогательству персональных данных и навязыванию согласия на получение спама, – подчеркнул Альтовский, – и по крайней мере первый пункт «Сбером» уже исполнен. Удивительно лишь, что ФАСу пришлось заниматься работой Роспотребнадзора и Роскомнадзора, которые проявили чудеса изобретательности не в работе, а в обосновании своей бездеятельности.

До конца года ОД «Информация для всех» опубликует доклад о практике применения законодательства, направленного на противодействие вымогательству персональных данных, в который войдут образцы жалоб на подобные действия и руководство для гражданских активистов, намеренных добиваться исполнения законов бизнесом и чиновниками.