Хоккеисты «Алмаза» показали стопроцентный результат в выездной серии по Дальнему Востоку

Хоккеисты «Алмаза» показал стопроцентный результат в выездной серии по Дальнему Востоку

Череповецкий «Алмаз» в начале ноября совершил свой самый дальний вояж сезона в Молодёжной хоккейной лиге, проведя три матча на Дальнем Востоке, и во всех трех одержал победы. 5:3 над «Сахалинскими Акулами», 7:6 - в Приморском края над «Тайфуном», забив решающий гол в большинстве за две с небольшим минуты до финальной сирены. Его автором стал Максим Гордиюк.

Последней остановкой дружины Егора Башкатова стал город Хабаровск и игра против «Амурских Тигров», которая прошла 8 ноября и получилась самой упорной. Основное время матча завершилось в ничью - 2:2, команды обменялись заброшенными шайбами во втором и третьем периодах. Победу же "жёлто-чёрным" принёс гол Марка Козырева за 12 секунд до конца овертайма, который оформил дубль в этом матче и установил окончательный счёт 3:2.

«Алмаз» сейчас идёт на второй строчке Дивизиона «Золотой», Западной конференции МХЛ, уступая одно очко лидеру — ярославскому «Локо». Следующий матч молодёжка Череповца проведёт 14 ноября в Бобруйске (Беларусь), против «Динамо-Шинник».