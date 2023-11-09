В череповецком «Алмазе» снова будут проходить концерты

[ Общество ]

В спортивно-концертном зале «Алмаз» завершена реконструкция. Об этом сообщали мэр Череповца Вадим Германов на своей странице ВКонтакте.

В ходе работ установили новую систему дымоудаления, пандус на входной группе для маломобильных групп населения и эвакуационное освещение в основном здании и крытом катке – это только часть изменений. 

«Во времена, когда строилась арена, наличие таких систем было необязательным. Сейчас без них проведение массовых мероприятий невозможно. Завершение работ открывает новые горизонты для спортивно-концертного зала», - отметил Вадим Германов.

Мэр выразил, что скоро в зал вернутся выступления артистов и праздничные шоу. «Алмаз» рассчитан на 3,5 тысячи зрителей. Помимо концертов, здесь проходят массовые катания, хоккейные матчи, а также тренируется команда «Алмаз».

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Вадим Германов
 

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