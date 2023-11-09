Череповчане узнают об истории края на ежегодных Чечулинских чтениях

В Череповце 11 ноября пройдут XXII краеведческие Чечулинские чтения, сообщает портал cherinfo. В рамках мероприятия состоится встреча «Из истории нашего края», на которой краеведы представят 12 докладов.

Николай Чечулин – уроженец Череповецкой губернии, историк, археограф, библиотекарь и коллекционер. В этом году ему исполняется 160 лет со дня рождения. Чтения проводятся в память о его заслугах с 2002 года.

«Условие для участников чтений — представленные доклады нигде не должны были публиковаться. Поэтому слушатели узнают много новой информации. Архивные работники представят доклады об учителе математики первой череповецкой школы Александре Шапиро, о школе для взрослых, открытой в начале 1920-х. Будет доклад о посещении императора Александра II Череповецкого уезда в 1858 году и другие интересные работы», — рассказала заведующая краеведческим отделом центральной библиотеки Лидия Закусова.

Кроме того, краевед Наталья Хазова поделится историей о дочерях епископа Конрада Фрейфельдта, которые в Череповце работали наставниками, учителями и репетиторами.

Встреча состоится в конференц-зале Библиотеки им. В.В. Верещагина в 10:00.

Вход свободный. 12+