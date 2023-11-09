В Вологде пройдет благотворительный концерт «Театральная солянка»

28 ноября на сцене Театра юного зрителя вологжанам представят благотворительный концерт «Театральная солянка». Мероприятие начнется в 19:00 и пройдет в двух отделениях с антрактом.

В концерте примут участие Вологодский драматический театр, Вологодский театр юного зрителя, Театр кукол «Теремок», Камерный Драматический театр и «Свой театр» Всеволода Чубенко. Артисты подготовили яркую программу для зрителей: музыкальные и пластические номера, любимые песни из спектаклей, короткие оригинальные сценки, капустники.

Все вырученные средства отправят на содержание памятника истории и культуры «Дом актера имени А.В. Семенова».

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