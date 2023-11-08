В Вологде пройдет встреча, посвященная Варламу Шаламову

В этом месяце в Шаламовском доме пройдут две встречи, посвященные творчеству вологодского поэта и прозаика Варлама Шаламова.

10 ноября в 16:00 состоится круглый стол «Левая оппозиция 1920-х годов». Вологжане узнают об общественной и культурной жизни того периода – идеях, политической обстановке и людях, входивших в оппозицию или ее поддерживающих, в числе которых и Варлам Шаламов. Кроме того, будет представлен пермский сборник «Люди и стройки», где размещена статья Марка Головизнина, посвященная Варламу Шаламову.

11 ноября в 16:00 пройдет презентация VI Шаламовского сборника с уникальными материалами из шаламовского архива, в том числе авторские пояснения к «Колымским рассказам», философское эссе «Формула шагреневой кожи», записи Шаламова, связанные с его встречами с Б. Пастернаком и А. Ахматовой, его отзывы о Ж.-П. Сартре, С. Беккете, Театре на Таганке, В. Шукшине. Также в сборник вошли ранее неопубликованные материалы, посвященные конфликту Шаламова с диссидентском сообществом, и воспоминания о Шаламове бывшего колымчанина Олега Максимова и филолога Сергея Неклюдова.

Мероприятия проведут известные исследователи жизни и творчества Варлама Шаламова: кандидат культурологии Валерий Есипов, кандидат философских наук, ведущий программы «Наблюдатель» на телеканале «Культура» Сергей Соловьев, кандидат медицинских наук Марк Головизнин, О. Ключарёва и другие.