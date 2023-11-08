Вологодские следователи ищут свидетелей несчастного случая на батуте

В Вологде следствием устанавливаются очевидцы травмирования ребенка на батуте.

"Следственными органами СУ СК России по Вологодской области продолжается расследование возбужденного ранее уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). В ходе следствия возникла необходимость в установлении очевидцев происшествия. По данным следствия, 19 августа 2023 года около 17 часов 3-летняя девочка, допущенная на батут работником аттракциона, размещенного на огороженном участке на площади Ф.Я. Федулова в городе Вологда, выполнила спуск с надувной горки и получила травму руки", - рассказали в следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

Очевидцы происшествия могут сообщить о себе в следственный отдел по городу Вологда по адресу: г. Вологда, пер. Некрасовский, д. 1, или по тел. (8172) 57-21-69.

