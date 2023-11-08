Вологжане не проголосовали за Народный бюджет

Порог в 15 % в голосовании за объекты «Народный бюджет ТОС» смогли преодолеть только 4 ТОСа. Сообщил мэр города Вологды Сергей Воропанов. Это одно из условий выделения денег на благоустройство.

"Что делать в этой ситуации, обсуждали с представителями общественного самоуправления. Почему жители не участвуют в программе? Неужели решили все вопросы на территориях? Конечно, нет, скорее всего, результат связан с тем, что в этом году проголосовать можно было только через «Госуслуги», и не все представители старшего поколения смогли сделать выбор. Кроме того, в опросе не принимали участие подростки от 14 до 18 лет. Решили провести дополнительное голосование по объектам для благоустройства в 2024 году. Комитеты ТОС в ближайшее время предложат варианты работы с жителями, обсудим и сообщим решение", - написал мэр в своих социальных сетях.

По его словам, в этом году было реализовано 35 инициатив горожан. Одну в Молочном были вынуждены перенести на следующий год без потери средств, так как дважды на конкурс по выбору подрядчика никто не заявился, а зимой проводить работы не стоит.

Вологжане могут выбрать одну инициативу от своего ТОС, которую реализуют в 2024 году в рамках программы «Народный бюджет ТОС». Высказать свое мнение могут жители в возрасте от 18 лет.

Проект «Народный бюджет ТОС» реализуется в Вологде с 2019 года за счет средств городского бюджета. За это время воплощено в жизнь более 100 инициатив жителей.