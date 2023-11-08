Вологжане получили диплом Союза архитекторов за видеоролик о зодчестве

1 ноября были подведены итоги конкурсной программы международного фестиваля «Зодчество», в котором участвовал коллектив АНО Городской проектный центр «Вологда». Команда забрала диплом Союза Архитекторов России в номинации «Лучший видеоролик об архитектуре и архитекторах» с работой «Эпоха Возрождения: возвращение к традициям русского зодчества».

Авторами проекта стали Татьяна Платонова, Илья Падерин и Светлана Цветкова. В коротком ролике рассказывается об особенностях вологодского деревянного зодчества и о том, как старые здания восстанавливают в последние 5 лет.