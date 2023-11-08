Вологжане получили диплом Союза архитекторов за видеоролик о зодчестве

1 ноября были подведены итоги конкурсной программы международного фестиваля «Зодчество», в котором участвовал коллектив АНО Городской проектный центр «Вологда». Команда забрала диплом Союза Архитекторов России в номинации «Лучший видеоролик об архитектуре и архитекторах» с работой «Эпоха Возрождения: возвращение к традициям русского зодчества».
Авторами проекта стали Татьяна Платонова, Илья Падерин и Светлана Цветкова. В коротком ролике рассказывается об особенностях вологодского деревянного зодчества и о том, как старые здания восстанавливают в последние 5 лет.
«Они все [здания] имеют, помимо своей истории, свой внешний облик. Когда мы говорим о типологии вологодской застройки, нельзя сказать, что она вот только такая. Разнообразие настолько велико. Я знаю, что они все деревянные, вроде бы у всех форма, основание прямоугольное. Один-два этажа, вход слева, справа. У всех домов есть сруб, есть вход. Но вместе они все разные, у них разная отделка. У них разные диаметры бревен. У них разный материал может быть: где-то сосна, где-то лиственница, где-то ель», - рассказывает в видео архитектор Владимир Лукин