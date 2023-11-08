В двух округах Вологодской области запретили выходить на лед

В Великоустюгском и Кирилловском округе запретили выходить на лед. Об этом сообщили в управлении МЧС по Вологодской области.

На прошлой неделе было зафиксировано 2 происшествия на воде, 1 человек погиб, один — спасён и ещё одного продолжают искать. А всего с начала года на водоёмах области произошло 36 происшествий с гибелью 35 человек, спасены двое.

В Вологодской области введены первые запреты выхода на лёд. Это Великоустюгский и Кирилловский округа. ГИМС предупреждает, что водоёмы области начинают покрываться льдом, и использование маломерных судов становиться небезопасным.

Тем временем, 5 ноября инспекторы ГИМС заметили туристов на байдарках в холодных водах Сухоны при патрулировании акватории.

«Оказалось, руководитель группы, в составе которой были и несовершеннолетние дети, не зарегистрировал маршрут в МЧС России, не обеспечив тем самым безопасность участников похода, — сообщает региональное управление МЧС. — Погодные условия в округе неблагоприятны для водных походов. На реке появилась шуга, низкие температуры негативно отражаются на плавучести судна. Падение в воду в данный период может быть смертельно опасно даже несмотря на наличие спасательного жилета».

К счастью, в этот раз история закончилась благополучно.