В Вологде в библиотеке для слепых покажут «Калину красную» с тифлокомментариями

[ Культура ]

10 ноября в Вологодской областной специальной библиотеке для слепых пройдет  кинолекторий «Я в шукшинскую правду поверю» и показ фильма «Калина красная с тифлокомментариями. Мероприятие приурочено к Международному дню слепых, который отмечается 13 ноября. 

Василий Шукшин – советский писатель, режиссер, актер и сценарист. Фильм «Калина красная» стал экранизацией его одноименной повести. Картина была снята в 1973 году и стала лидером советского кинопроката, собрав 62,5 миллиона зрителей у экранов. Часть съемок проходила в Белозерском районе.

Участники мероприятия узнают о произведениях Василия Шукшина и познакомятся с историей создания художественного фильма.

Встреча начнется в 12:00 по адресу: ул. Чернышевского, д. 78

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Теги:
лекция Шукшин Калина красная слепые
 

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