В Вологодской области откроют два виртуальных концертных зала

В Вологодской областной библиотеке и в Устюженской детской школе искусств в следующем году появятся виртуальные концертные залы вместимостью в 50 человек в рамках нацпроекта «Культура», сообщает Правительство Вологодской области.

«Благодаря специально оборудованному залу, оснащенному современной техникой, в областной библиотеке появится возможность проводить не только онлайн-трансляции, но и другие интерактивные мероприятия. А учащиеся и педагоги Устюженской ДШИ смогут поприсутствовать на филармонических концертах, послушать симфонический оркестр или ансамбль, посетить оперу, мюзиклы и литературно-музыкальные постановки ведущих учреждений культуры России», - рассказали в пресс-службе Департамента культуры Вологодской области

Виртуальный концертный зал (ВКЗ) позволяет зрителям из регионов удаленно смотреть выступления исполнителей и коллективов мирового масштаба в онлайн-режиме или в записи.

В Вологодской области работают уже 14 подобных залов: в Вологде, селе Молочном, Череповце, Верховажье, Тарноге, Великом Устюге, Красавино, Харовске, Кириллове, Бабаеве и по два – в Вытегре и Соколе. За последние три года их посетили более 20 тысяч человек.

Первый ВКЗ появился в 2014 году в Вологодской государственной филармонии. Он рассчитан на аудиторию в 196 человек. А самым вместительным и активно работающим стал зал во Дворце культуры «Солдек» в Соколе.