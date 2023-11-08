Глава Вытегорского округа выяснил, кто такие "брохи"

Глава Вытегорского округа, наконец, выяснил, кто такие "брохи".

Вчера Александр Зимин обнаружил, что неизвестные разрисовали объекты на Набережной в Вытегре. Среди надписей красовалось слово "брохи". За него глава округа ухватился и как настоящий детектив, вышел на тех, кто испортил городское имущество. Точнее, они сами на него вышли. Пообещали встретиться и все убрать. "Брохи" не соврали, встретились с главой на "месте преступления" и заодно рассказали, что обозначает загадочное слово.

"Маленькие детки - маленькие бедки... С одними из таких, участниками "неформального объединения молодёжи" под названием "Брохи", отличившимися художествами в Детском городке, мы встретились на месте их проделки, о которой я писал вчера. К их чести, они пришли. Приличные с виду подростки, 13-14 лет. С этого мы и начали разговор, напомнив, что 14 летний возраст подразумевает наступление уголовной ответственности за свои деяния, что означает вполне понятные перспективы их будущей жизни. Я, признаться, думал, что название "Брохи" происходит от слова "брошенные" (иначе как объяснить их поведение, плохо контролируемое родителями). Ан нет, это означает "братья" - не баран чихнул, всё серьёзно", - написал Александр Зимин.

Он договорился с юными братьями и сёстрами о том, что им и их родителям надо будет посетить комиссию по делам несовершеннолетних. Также у подростков есть сутки для уничтожения следов своего творчества (самими либо с родителями), завтра к 12.00 нужно отчитаться о выполнении. В противном случае плюсом к КДН будет возмещение ущерба. При выполнении предыдущего условия начать сотрудничество на созидание.