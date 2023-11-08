За строительством Некрасовского моста в Вологде можно следить в режиме онлайн. Там установлена видеокамера. Об этом сообщили в администрации города Вологды.

В начале ноября в Вологде приступили к бетонированию опор Некрасовского моста. Мост является одним из элементов Малого транспортного кольца, он строится в Вологде на средства федерального и областного бюджетов при городском софинансировании.

К работам по устройству мостового сооружения в створе улицы Некрасова приступили в августе текущего года. Строительство ведет «Дорожная Строительная Компания» из Твери. Стоимость объекта составляет чуть более 5,9 млрд рублей.На объекте работают порядка 200 человек и 27 единиц техники. В проекте предусмотрено устройство пролетного строения моста методом надвижки. В этом случае пролеты изготавливаются и собираются сначала на берегу, а затем перемещаются на свое место с помощью специализированных строительных машин и оборудования. Такой способ обеспечивает выполнение работ с минимальными сложностями.

Строительство моста проходит в три этапа. В рамках первого планируется возвести левый мостовой переход в две полосы, дорогу с соединением с Белозерской развязкой, два искусственных сооружения в виде арочного моста и эстакаду через Кайсаров ручей. Второй этап – это строительство правой части моста в две полосы, а также участка дороги до улицы Бурмагиных. Третьим этапом станет реконструкция подъезда к мосту – улица Некрасова на участке от улицы Чернышевского до набережной VI Армии, которая будет четырехполосной.

По проекту длина Некрасовского моста составит 243 метра, общая протяженность сооружения вместе со съездами – 3,1 км, основной ход – порядка 1,5 км. Переправа будет четырехполосной, с пешеходными тротуарами и электроосвещением. По контракту все работы необходимо завершить в 2026 году.