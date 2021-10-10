Жительница Сямженского округа купила на маткапитал сгоревший дом

Жительница Сямженского округа купила за маткапитал сгоревший дом. Так она хотела обналичить деньги, но попалась на мошенничестве.

"Прокуратура города Вологды утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней жительницы Сямженского муниципального округа. Женщина обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). По версии следствия, в 2017 году обвиняемая, получив право на дополнительные меры государственной поддержки в виде предоставления материнского капитала, заключила с организацией договор займа на приобретение дома, который на момент подписания договора купли-продажи был полностью уничтожен пожаром", - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

Женщина получила займ 453 тысячи рублей, равные материнскому капиталу. Часть из этих денег женщина потратила на покупку уничтоженного огнем дома, а оставшейся суммой распорядилась по своему усмотрению, в ущерб интересам малолетнего сына.

После этого женщина обратилась в отделение регионального пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. Фонд перевел деньги на счет банка, который выдал займ, но мошенничество раскрылось.

Уголовное дело направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.