Жительница Сямженского округа купила на маткапитал сгоревший дом

[ Общество ]

Жительница Сямженского округа купила за маткапитал сгоревший дом. Так она хотела обналичить деньги, но попалась на мошенничестве.

"Прокуратура города Вологды утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней жительницы Сямженского муниципального округа. Женщина обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). По версии следствия, в 2017 году обвиняемая, получив право на дополнительные меры государственной поддержки в виде предоставления материнского капитала, заключила с организацией договор займа на приобретение дома, который на момент подписания договора купли-продажи был полностью уничтожен пожаром", - рассказали в прокуратуре Вологодской области. 

Женщина получила займ 453 тысячи рублей, равные материнскому капиталу. Часть из этих денег женщина потратила на покупку уничтоженного огнем дома, а оставшейся суммой распорядилась по своему усмотрению, в ущерб интересам малолетнего сына.

После этого женщина обратилась в отделение регионального пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. Фонд перевел деньги на счет банка, который выдал займ, но мошенничество раскрылось.

Уголовное дело направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу. 

Теги:
материнский капитал мошенничество
 

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