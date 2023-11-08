И.О. губернатора Вологодской области рассказал о результатах первого совещания с правительством

[ Политика ]

Георгий Филимонов провёл первое совещание с членами Правительства и главами муниципалитетов. Оно прошло в закрытом режиме. Напомним, что экс-губернатор Олег Кувшинников проводил совещания в режиме онлайн. 

"Наметили основные векторы работы, чтобы поддержать высокий темп, заданный Олегом Александровичем, и привнести новые эффективные практики. ЖКХ, здравоохранение, транспорт, благоустройство - во все вопросы погружаемся сразу, времени на раскачку нет. По каждому направлению составим рейтинг эффективности ("светофор"), который будем замерять еженедельно. Со всеми главами муниципалитетов и начальниками департаментов отдельно встретимся лично", - сообщил Георгий Филимонов.

Он также сказал, что в Вологодской области необходимо донастраивать Центр управления регионом и Ситуационный центр, механизмы обратной связи.

Одна из задач правительства, по словам Георгия Филимонова, сделать так, чтобы "любой житель области, от самого удалённого села до крупных городов мог быстро выйти на власть с обращением и получить человеческий ответ без бюрократических терминов и оборотов. Просто, понятно, быстро, интеллектуально. Только так."
 

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