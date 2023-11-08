Череповчанин сжег машину управляющего кафе, где ему продали плохой шашлык

Череповчанин отомстил за некачественный шашлык хозяину кафе поджогом его машины. Клиент оказался в суде.

В феврале 2023 года череповчанин 1980 года рождения в одном из кафе города заказал шашлык навынос. Принеся шашлык домой и открыв упаковку, мужчина обнаружил, что мяса практически нет, только кости и хрящи. Его это не устроило, и он отнес шашлык обратно в кафе. Управляющий заведения вернул ему деньги. Однако между мужчинами произошел словесный конфликт, в результате которого покупатель решил отомстить за некачественный продукт.

Мужчина обратился к своему пасынку 2004 года рождения и его другу-ровеснику с предложением совместно с ним совершить поджог машины управляющего кафе. Ребята согласились. Место парковки автомобиля злоумышленникам было достоверно известно.

Так, вечером того же дня пасынок со своим товарищем разбили стекло правой передней двери припаркованного во дворе дома №36 по ул.К.Белова в г.Череповце транспортного средства «ВАЗ 211540», принадлежащего управляющему кафе, а затем с помощью зажигалки подожгли вставленную в горловину пластиковой бутылки тряпку и бросили загоревшуюся емкость с находящимся в ней бензином в салон автомобиля. Организатор преступления в это время находился поблизости и наблюдал за окружающей обстановкой для предупреждения в случае появления на месте совершения преступления посторонних лиц. Убедившись, что салон автомобиля загорелся, все трое покинули место совершения преступления.

"В результате указанного поджога были повреждены и уничтожены различные агрегаты, части и механизмы, установленные в салоне автомобиля. Согласно заключению эксперта, автомобиль восстановительному ремонту не подлежит. Действия злоумышленников квалифицированы по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). В судебном заседании отчим вину в совершении преступления признал лишь в той части, что ему было известно, что ребята шли поджигать автомобиль, а он их не остановил. Пояснил, что ребята сами предложили сжечь автомобиль, он их пытался отговорить. Молодые люди вину признали в полном объеме. Череповецкий городской суд признал всех участников преступления виновными", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Организатор плана мести с учетом имеющейся у него непогашенной судимости по ранее вынесенному приговору суда, получил наказание в виде в виде лишения свободы сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Пасынку назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на тот же период, а его товарищу - в виде лишения свободы сроком 1 год условно с испытательным сроком на тот же период.

Со всех осужденных в солидарном порядке в пользу потерпевшего взыскано 75000 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.