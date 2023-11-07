ЖК «Соколики» наградили престижной премией в области строительства

[ Общество ]

Проект победил в специальной номинации «Многоквартирные деревянные дома»

соколики


Совместный проект Segezha Group и группы компаний «CLT Девелопмент» - «Многоэтажные жилые дома из CLT-панелей в городе Сокол» - награжден престижной отраслевой экспертной премией PROWOOD AWARDS-2023. 

Prowood Awards - отраслевая экспертная премия в области деревянного строительства. Цель премии - определить лучшие объекты недвижимости, основным материалом для строительства которых является дерево, а также технические решения в области деревянного домостроения или смежных областях.  Организатором премии является Ассоциация деревянного домостроения.

соколики

Жилой четырехэтажный многоквартирный комплекс «Соколики» возведен из CLT-плит, которые в промышленном масштабе выпускает российский производитель Segezha Group на заводе в городе Соколе Вологодской области. «Соколики» построили в 2022 году в рекордно короткие сроки. ЖК состоит из двух корпусов на 64 квартиры площадью от 48 до 65 кв.м.

Первые жильцы комплекса уже заселились, они отмечают комфорт проживания в домах из CLT-плит: дерево создает благоприятный микроклимат в помещении, регулирует уровень влажности. Дома, построенные по CLT-технологии, отличаются высокой энергоэффектив-ностью, что позволяет снизить расходы на теплоэнергию.

 - «ЖК «Соколики» - это первые в России многоэтажные жилые дома, построенные из CLT-плит - современного, экологичного, безопасного и долговечного материала. Мы рады, что проект отмечен престижной премией Prowood Awards и что «зеленое» строительство набирает популярность в стране. Сейчас в портфеле «CLT Девелопмент» уже целый ряд проектов из CLT, находящихся на разных стадиях проработки и реализации, в том числе многоквартирные и индивидуальные жилые дома, гостиницы, социальные объекты», - отметил генеральный директор «CLT Девелопмент» Павел Карнаух. 

соколики

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сегежа Соколики
 

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