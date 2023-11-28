В День народного единства череповчанин зарубил своего гостя топором

[ Происшествия ]

В Череповце следователи расследуют уголовное дело по факту убийства 44-летнего мужчины. 

По данным следствия, 4 ноября 2023 года в доме, расположенном на территории садоводческого товарищества в городе Череповец, было обнаружено тело мужчины с повреждениями на голове.

"Правоохранители выяснили, что потерпевший пришел в указанный дом 31 октября, и в ходе распития спиртного между ним и 50-летним хозяином помещения произошла ссора, в ходе которой гость получил несколько смертельных ударов топором по голове. Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли следы и улики, указывающие на непосредственную причастность к совершенному убийству собственника дома. Злоумышленник был доставлен в следственный отдел и задержан. При допросе он признался в содеянном", - сообщили в СУ СК РФ по Вологодской области.    

Подозреваемый заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение. Комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, продолжается.

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