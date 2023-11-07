Вологодские музеи вошли в число победителей проекта «Музейная бродилка»

[ Культура ]

Национальная ассоциация информационно-туристских организаций разработала проект «Музейная бродилка». В конкурсном отборе участвовали 120 музеев Северо-запада, из которых было отобрано 70 учреждений. В число победителей вошли интерактивный музей «Галинские паруса» в Череповецком районе, Музей Верещагиных, Музей археологии и Центр металлургической промышленности в Череповце, а также Белозерский областной краеведческий музей.

Цель проекта – привлечение семей с детьми к посещению музеев и создание нового комплексного канала продвижения музеев Серебряного ожерелья России в удобной и актуальной форме.

В рамках «Музейной бродилки» в учреждениях культуры установят брендированные афиши с QR-кодами, с помощью которых можно будет узнать информацию о музее, чат-бот расскажет, чем заняться в музее и куда зайти, а также предложит сфотографироваться с маскотом, который будет вести свой канал и рассказывать о путешествиях по музеям Северо-Запада.

Кроме того, планируется создание интерактивной карты со всеми музеями-победителями. Она будет включать элементы игры и соревнования: участники смогут отмечать на карте посещенные музеи, оставлять отзывы и рекомендации.

Теги:
Серебряное ожерелье музеи грант проект
 

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