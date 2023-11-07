Череповецкая «Северсталь» одержала две победы над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар»

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Череповецкая «Северсталь» одержала две победы над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» в Регулярном чемпионате КХЛ

Нечасто такое бывает, чтобы команды проводили два матча подряд с одним и тем же соперником. Но вот у «Северстали» в этом месяце будет сразу два спаренных тура. 5-6 ноября против «Куньлунь Ред Стар» и 18-19 ноября дома с «Витязем».

В первом матче череповчане выиграли 3:1. По два очка набрали Кирилл Пилипенко, который забросил свою 10 шайбу в сезоне. У него в этом матче 1+1 по системе гол+пас. И Адам Лишка, отдавший две голевых передачи.

Во второй встрече, которая прошла накануне, "жёлто-чёрным" пришлось дважды отыгрываться, сначала с 0:1 пропустив первую шайбу уже на второй минуте. А затем и с 1:3. Пропустив два гола в середине второго периода, за полторы минуты. Сократить отставание подопечным Андрея Козырева помогло большинство, череповчане выиграли вбрасывание в чужой зоне за четыре секунды до второго перерыва, перевели шайбу из одного угла в другой, и Егор Степанов отправил ее в ворота, сделав счёт 2:3.

Сравнять счёт "сталевары" смогли в концовке третьего периода. Вновь помогло вбрасывание в зоне атаки, которое выиграл Данил Аймурзин, отдал пас на Кирилла Пилипенко, который отправил шайбу прямо под щитками вратаря хозяев и та медленно заползла в ворота - 3:3. Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов "драконам" ни разу не удалось пробить Константина Шостака, череповчанам же две попытки удалось реализовать. Победный бросок нанёс Никита Коростелёв. 4:3, вторая за два дня и пятая подряд победа «Северстали».

«Сегодня была сложная для нас игра. Сами осложнили себе жизнь удалениями. Но парни молодцы, вытащили игру. Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас так замечательно в этой выездной серии», - отметил после матча главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

"Сталевары" после пяти побед подряд вновь поднялись на 6-е место Западной конференции, сравнявшись по набранным очкам с московским ЦСКА. У обеих команд по 30 результативных баллов в 26 проведенных встречах. Но московские "армейцы" находятся строчкой выше в турнирной таблице за счёт большего количества побед в основное время. «Северсталь» продолжает свою выездную серию и в следующем матче сыграет против подмосковного «Витязя». Игра пройдёт в ближайшую пятницу, 10 ноября.

Теги:
хоккей
Фото: https://vk.com/hcseverstal
 

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