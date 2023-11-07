Вологда достигла самой низкой суммы по обслуживанию муниципального долга за 10 лет

Вологда достигла самой низкой суммы по обслуживанию муниципального долга за последние 10 лет. Об этом сообщили в администрации города Вологды. Там пояснили, что сумма снизилась благодаря бюджетным займам вместо коммерческих

Ежегодно такой подход позволяет экономить средства и сокращать расходы на обслуживание муниципального долга.

«Придя на пост мэра в 2017 году, я поставил перед своей командой задачу сделать более эффективной работу в финансовой сфере. В частности, максимально привлекать бюджетные кредиты вместо коммерческих, у которых ставка намного выше. Это удавалось делать на протяжении последних нескольких лет, в том числе и в 2023 году. Так, в текущем году городу был предоставлен федеральный бюджетный кредит под 0,1 % годовых. Он выдается в течение финансового года и подлежит возврату в декабре. В итоге расходы на обслуживание муниципального долга, то есть выплата процентов, за год сократились на 11 млн рублей и составили в этом году 25 млн рублей. Это минимальная сумма средств по обслуживанию муниципального долга за последние 10 лет. Работу будем продолжать», – прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Также в качестве эффективных финансовых механизмов администрация Вологды использует грамотное управление средствами на счетах и рефинансирование действующих кредитов. Кроме того, идет работа по наращиванию собственной доходной базы и привлечению федеральных и областных средств для развития города. В 2023 году субсидии и субвенции из вышестоящих бюджетов превысили 14 млрд рублей, что составляет примерно три четверти городской казны.

Сам муниципальный долг с начала текущего финансового года составил 1,9 млрд рублей или 43,3% по отношению к собственным доходам. В 2018 году данный показатель составлял более 80%.