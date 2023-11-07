Вологжане смогут познакомиться с наивным искусством

[ Культура ]

С 8 по 29 ноября в галерее «Наш XXI век» на ул. Воркутинской, д. 7 будет проходить российский народный фестиваль «Примитивизм и наивное искусство».

На выставке будет представлено более 200 работ художников из Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Краснодара, Барнаула и других городов России. Кроме того, будут выставлены рисунки учеников Детской школы искусств №2 имени В. П. Трифонова.

«В основе концепции фестиваля лежит наивное искусство, творчество самоучек и художников-профессионалов, собранное в одном месте. Выставка призвана акцентировать точки соприкосновения наивного искусства и примитивизма в современном мире. Глобальная идея проекта – показать душу русского народа в произведениях живописи», – рассказал директор галереи Сергей Орлин.

Открытие состоится 8 ноября в 18:00. Вологжан ждет презентация нескольких коллекций одежды от детского театра моды «Истоки», среди которых «Солнце Генриетты», «Лед Байкала» и «Ностальгия», а также выступление вологодской исполнительницы Елизаветы Кирилловой

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