Обновленный Музей детства открылся в Вологде по новому адресу

Вологодский музей детства 4 ноября открылся по новому адресу: ул. Маяковского, д. 1. Раньше здесь располагалось фондохранилище картинной галереи. Здание недавно освободилось, и были проведены ремонтные работы.

Цель обновленного проекта – показать историю страны через историю игрушки. Большинство экспонатов создано в период с дореволюционных времен до конца 80-х годов XX века. Основная экспозиция располагается на втором этаже. В ее оформлении участвовал известный уличный художник Олег Иванов. Он расписал стены в стиле советских плакатов.

В коллекции музея представлено множество любопытных экспонатов. Так, например, посетители пространство могут увидеть пионерскую железную дорогу, причем в рабочем состоянии. А, если у кого-то найдется 15 копеек, можно поиграть в советский игровой автомат «Морской бой».

Среди постоянных выставок интересны «Игрушечная Вологда», на которой представлена продукция Вологодской фабрики игрушек, и экспозиция «Кто в игрушках самый главный», включающая более 3000 солдатиков разных эпох с детализированным обмундированием.

Кроме того, в музее оборудована фотозона – комната эпохи 60-70-х годов, а на первом этаже работает детский буккроссинг, на котором можно обменять советские книги.

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