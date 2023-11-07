В Вологодской области откроют картинную галерею в лесу

Первую галерею в лесу планируют оборудовать вблизи источника Николая Чудотворца недалеко от деревни Стризнево Вологодского района.

Выставочное пространство будет состоять из 15 деревянных инфо-выставочных стендов, на которых будут представлены живопись и фотоработы православных художников и мастеров, а также детские работы победителей конкурсов на православную тематику. На данный момент идут поиски подрядчика, который изготовит стенды на безвозмездной основе.