В Вологодской области откроют картинную галерею в лесу

Первую галерею в лесу планируют оборудовать вблизи источника Николая Чудотворца недалеко от деревни Стризнево Вологодского района.
Выставочное пространство будет состоять из 15 деревянных инфо-выставочных стендов, на которых будут представлены живопись и фотоработы православных художников и мастеров, а также детские работы победителей конкурсов на православную тематику. На данный момент идут поиски подрядчика, который изготовит стенды на безвозмездной основе.
«Это будет первая на Вологодчине галерея в лесу, под открытым небом. При входе на территорию «православного парка», подсветка всех картин будет включаться автоматически, как и подсветка комплекса», - отметили в официальной группе ВКонтакте «Источник Николая Чудотворца д. Стризнево».